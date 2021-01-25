Казань, , 13:31 — REGNUM Министр здравоохранения Татарии Марат Садыков на итоговой коллегии по работе ведомства в 2020 году назвал вакцинацию главным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в республике привиться можно в 68 медицинских организациях.

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С августа 2020 года в районах региона работают мобильные комплексы по оказанию первичной медико-санитарной помощи. В 99 населенных пунктах врачи осмотрели и обследовали 26 865 жителей отдаленных сел. На госпитализацию направили 1 324 человека. Санавиация Татарии за минуший год выполнила 193 вылета (план — 125 полетов), эвакуировано 189 пациентов.

Новое медицинское оборудование по развитию детского здравоохранения получили 30 детских поликлиник и поликлинических отделений 13 муниципальных образований, а также детская республиканская клиническая больница.

Численность медработников за 2020 году увеличилась на 324 специалиста, из которых 204 — врачи, 120 средних медицинских работников.

Планируется, что в 2021 году профилактическими мероприятиями охватят более 934 тыс. человек, отметил министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса пройдут в Татарии. Ожидается, что препарат, разрабатываемый в центре имени Чумакова, будет готов в феврале.

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