Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM Тресту «Уралтрансспецстрой» назначен штраф в 200 тыс. рублей за затопление подвала гостиницы «Эрмитаж» в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Было выявлено, что организация нарушила требования законодательства об охране объектов культурного наследия.

Нарушение произошло во время капитального ремонта улицы Горького, который проводился силами треста. В ходе земляных работ рядом с цоколем дома не был оборудован водоотвод и водослив в траншее, что и привело к инциденту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура инициировала проверку по факту сноса здания бывшего промышленного техникума.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура начала проверку после сноса в Екатеринбурге здания ПРОМЭКТа