Казань, , 13:30 — REGNUM В Татарии количество госорганизаций, задействованных в оказании стационарной помощи ковидным больным и количество коек было увеличено за время пандемии в два раза. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков, выступая 25 января на коллегии минздрава РТ по итогам работы за 2020 год.

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Из федерального и республиканского бюджетов на дооснащение госпиталей было выделено 2,7 млрд рублей. На эти средства приобрели аппараты ИВЛ, комьютерные томографы, автомобили скорой медицинской помощи, средства индивидуальной защиты. К работе с ковидными пациентами привлекли более 17,5 тыс. медиков и 936 водителей неотложек. На сумму порядка 4 млрд рублей произвели стимулирующие выплаты.

Тестирование на коронавирус проводят в 21 лаборатории, шесть из которых — частные. В 2020 году осуществили 1,5 млн исследований.

За рекордные 100 дней в Казани построили новую инфекционную больницу, возвели и отремонтировали инфекционные отделения в Набережных Челнах, Нижнекамске и Алькеевском районе.

ИА REGNUM напоминает, более 1 млрд рублей будет выделено Татарии, чтобы возместить расходы на строительство нового здания Республиканской инфекционной больницы. Речь идёт о корпусе для зараженных коронавирусом. Корпус был открыт в августе 2020 года, а возвели его всего за 100 дней. Проектом этого корпуса заинтересовались и в других регионах России.

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