Нижний Новгород, , 13:22 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 25 января исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 117 953 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 251 тест на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 5783 нижегородца.

На неделе с 11 по 18 января в среднем проводилось около 10−11 тыс. исследований в сутки. По сравнению с объёмом тестирования в ноябре, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2034 человек.

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