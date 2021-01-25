Майкоп, , 13:22 — REGNUM В Адыгее число умерших от осложнений, вызванных COVID-19, увеличилось до 113 человек. С начала 2021 года в регионе был зафиксирован 21 случай летального исхода, сообщили 25 января в федеральном оперативном штабе.

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Общее число новых случаев заражения в регионе снижается. За последний день выявлено 56 носителей инфекции. Также в течение минувших суток зафиксировано самое низкое число выздоровевших — 48 человек.

Общая численность подтвержденных случаев заражения в Адыгее за все время пандемии достигла 12 746 человек, вылечились из них 10 815 пациентов.

Больше всего пациентов с коронавирусом были выявлены в городе Майкопе и Майкопском районе — 5103 и 1709 человек соответственно. Наименьшее число больных зафиксировано в Шовгеновском районе — 515.