Москва, , 13:35 — REGNUM В Москве начался отбор старшеклассников и студентов на обучение работе с искусственным интеллектом. Об этом 25 января сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Занятия организуют в детском технопарке «Мосгормаш». Участников проекта разделят на две группы по 12 человек. Обучение будет проводиться по двум направлениям: «Искусственный интеллект в медицине» и «Искусственный интеллект для обеспечения безопасности на предприятиях».

Программы ориентированы на старшеклассников и студентов колледжей возрастом от 14 до 18 лет. Занятия будут проходить бесплатно в лабораториях информационных технологий «Мосгормаша» с февраля по май 2021 года. Результатом проекта должно стать создание MVP (minimum viable product — минимально жизнеспособных продуктов) и их последующая коммерциализация, отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

«Курсы станут первой обучающей программой по данному направлению в детских технопарках столицы. Они позволят школьникам не только получить навыки работы с этой технологией, но и создать актуальные и востребованные на рынке продукты», —сказал Фурсин.

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