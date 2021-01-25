Иваново, , 13:25 — REGNUM 175 новых носителей коронавируса выявлены в Ивановской области 25 января. Это на два человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 42 пациента, зарегистрировано шесть летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекции в Ивановской области возросло до 25 тыс. 736. Завершили лечение выздоровлением 21 тыс. 535 человек, с начала пандемии зарегистрировано 704 смертельных случая у пациентов с коронавирусом.

Под наблюдением специалистов находятся 13 тыс. 206 человек.