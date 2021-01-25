Киев, , 13:20 — REGNUM Национальная полиция и Нацгвардия Украины стянули сотрудников в центр Киева. Об этом сообщил 25 января ресурс «Информатор».

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной рады Украины и другими органами государственной власти», — рассказали журналистам в пресс-службе полиции.

Как сообщается, в центре города дежурят также кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

В полиции предупредили, что организаторы массовых мероприятий планируют провести шествие к учреждениям государственной власти, поэтому автомобилистам следует следить за ситуацией и заранее планировать маршруты объезда центральных улиц Киева.

Напомним, ранее в Одессе моряки вышли на митинг против взяток, которые с них требуют чиновники за обновление сертификатов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине моряки устроили митинг в знак протеста против коррупции