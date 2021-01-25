Киев, 25 января 2021, 13:20 — REGNUM Национальная полиция и Нацгвардия Украины стянули сотрудников в центр Киева. Об этом сообщил 25 января ресурс «Информатор».
Как сообщается, в центре города дежурят также кинологи, взрывотехники и полиция диалога.
В полиции предупредили, что организаторы массовых мероприятий планируют провести шествие к учреждениям государственной власти, поэтому автомобилистам следует следить за ситуацией и заранее планировать маршруты объезда центральных улиц Киева.
Напомним, ранее в Одессе моряки вышли на митинг против взяток, которые с них требуют чиновники за обновление сертификатов.
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