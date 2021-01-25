Ульяновск, , 13:16 — REGNUM В Ульяновской области выздоровели от COVID-19 ещё 193 человека, новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 25 января, в Ульяновской области всего лабораторно подтверждено 42 528 случаев заражений новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 239.

Победили болезнь 38 798 человек, доля выздоровевших составляет 91,22%. В том числе за сутки выписаны в связи с выздоровлением 193 человека.

Новых летальных исходов в Ульяновской области нет. Напомним, всего с начала пандемии в регионе скончались 575 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области смягчили ряд ограничений, введённых ранее в условиях пандемии коронавируса. В частности, разрешено проведение банкетов, свадеб и корпоративных мероприятий, с 30% до 50% увеличено количество зрителей спортивных и культурных мероприятий, режим самоизоляции для пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями стал рекомендательной мерой. При этом масочно-перчаточный режим продлён до 28 февраля.