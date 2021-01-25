Ярославль, , 13:15 — REGNUM Ярославский казанский женский монастырь вернёт здание бывшей монастырской богадельни, расположенное в Заволжском районе города. Документы об этом поступили на рассмотрение в муниципалитет Ярославля.

Богадельня Казанскиого монастыря Казанский-женский-монастырь.рф

Богадельня была построена в 1893−96 годах, в ней жили престарелые монахини. После революции здание было национализировано, здесь были коммунальные квартиры. В 2010 году в доме произошёл пожар. Сейчас здание площадью 808 квадратных метров находится в разрушенном состоянии. В планах монастыря — восстановление заведения.

«Силами сестер и добровольцев осуществлен разбор завалов, образовавшихся после пожара в строении, проведена уборка прилегающей территории. Участок обнесен забором и установлена круглосуточная охрана. Регулярно проводятся молебны о восстановлении богадельни», — говорится в сообщении на сайте Казанского женского монастыря.

Здание бывшей богадельни принадлежит городу и является выявленным объектом культурного наследия. Его спроектировал известный в Ярославле архитектор Александр Никифоров, являющийся автором таких известных в городе памятников как Знаменская церковь и Дом Петражицкого.

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