Нижний Новгород, , 13:14 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 25 января выявили 488 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 489 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 81 625 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За минувшие три дня, включая выходные, выписаны 1485 человек, всего выздоровели с начала пандемии 73 905 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 16 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2034 человек. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7665 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 4,2 тыс. коек, 873 койко-места оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции несколько снизился и составляет 1,01. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда за выходные увеличился, на утро 25 января остаются свободными 33% коек.