Кызыл, , 13:13 — REGNUM В Туве на начало 2020/21 учебного года действовали одно самостоятельное высшее учебное заведение и один филиал вуза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата ко Дню российского студента.

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Общая численность студентов достигла почти 5,2 тыс. человек, почти две трети которых составляют женщины. Из них чуть больше половины обучается в очном формате. Заочников в республике насчитали 2,5 тыс. человек, ещё 126 студентов посещает вечерние курсы.

«По сравнению с предыдущим учебным годом численность обучающихся увеличилась на 4,9%. Платно (с полным возмещением стоимости обучения) образование получали 25,1% студентов региона», — отметили в службе статистики.