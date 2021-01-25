Грозный, , 13:13 — REGNUM В Чечне отмечается значительное уменьшение числа новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки выявлено всего 38 новых носителей инфекции. Показатель прироста по сравнению с началом 2021 года снизился втрое, сообщили 25 января в федеральном оперативном штабе.

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Общее число заразившихся коронавирусом в Чечне достигло 10 582 человек. Это наименьший показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.

Число выздоровевших за все время составило 8801. За минувшие сутки оно увеличилось еще на 153 человека. С начала 2021 года ежедневный прирост числа вылечившихся не опускается ниже 140 пациентов.

За все время пандемии не удалось спасти врачам 105 жителей региона. За прошедший день зафиксирован еще один случай летального исхода.