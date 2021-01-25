Рим, , 13:15 — REGNUM Итальянский продюсер Альберто Гримальди, который работал над такими фильмами, как «Хороший, плохой, злой», «Последнее танго в Париже» и «Банды Нью-Йорка», ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом 25 января сообщает издание Variety со ссылкой на сына покойного — Маурицио Гримальди.

Уточняется, что продюсер скончался в силу естественных причин. При этом, по данным газеты Corriere della Sera, Гримальди умер в Майами.

Отметим, Альберто Гримальди был продюсером у таких всемирно известных режиссеров, как Серджо Леоне «Хороший, плохой, злой» (1966), Пьер-Паоло Пазолини «Декамерон» (1971), Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже» (1972) и «Двадцатый век» (1976), Федерико Феллини «Сатирикон» (1969) и «Казанова» (1976), Марио Скорсезе «Банды Нью-Йорка» (2002) и других.