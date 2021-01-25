Орел, , 13:24 — REGNUM В Орловской области 25 января подтверждено 170 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 107 пациентов, скончались трое, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Всего в Орловской области выявлены 25 тыс. 733 носителя инфекции. Выздоровели 22 тыс. 693 человека, от осложнений на фоне коронавируса скончались 325 пациентов.

Общее число больных в регионе составляет 2715 человек.