Ростов-на-Дону, , 13:08 — REGNUM В Ростовской области традиционный студенческий бал, которые обычно проходит в Татьянин день в Новочеркасске, отменён из-за COVID-19. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«Овладевайте знаниями, получайте востребованную профессию, реализуйте все самые смелые планы и задумки! Будьте ответственны в своих поступках, ведь именно в этот период закладывается основа всей будущей жизни и успеха. Пусть у вас всё получится, пусть сбудется всё самое хорошее! После пандемии традицию студенческих балов обязательно продолжим», — обратился к студентам глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в Татьянин день традиционно в стенах Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова студенты вузов танцуют полонез, мазурку, классический венский вальс. В 2016 году губернаторский студенческий бал был перенесён из-за вспышки гриппа.