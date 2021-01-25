Вашингтон, , 13:07 — REGNUM В городе Такома, штат Вашингтон, после инцидента с офицером полиции, который въехал в толпу участников уличных гонок, вспыхнули протесты. Об этом 25 ноября сообщила сотрудник пресс-службы департамента городской полиции Венди Хаддо, передаёт CNN.

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Она уточнила, что всего в центре города накануне, 24 января, чтобы выразить протест городскому полицейскому управлению, собрались около 150 человек. Собравшиеся потребовали увольнения виновного в наезде на людей офицера полиции и расследования инцидента.

Представитель полицейского ведомства также добавила, что некоторые из протестующих перекрыли улицы знаками и дорожными конусами рядом с тем местом, где произошел инцидент. Другие опрокидывали мусорные баки и поджигали их содержимое, а некоторые разбивали окна машин и зданий. Причинённый ущерб оценивается.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января сотрудник полиции в США протаранил на патрульном автомобиле толпу участников уличных гонок, обступивших внедорожник и не дававших ему проехать. Некоторые начали бить по его кузову. Сотрудник полиции, «опасаясь за свою безопасность, попытался дать задний ход, однако не смог этого сделать из-за толпы».

На заснятых кадрах видно, как полицейский сбил по крайней мере одного человека и задел ещё нескольких участников гонок. В результате два человека были доставлены в больницу. Сам виновник произошедшего на время следствия отстранён от службы.

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