Труновский район, Ставропольский край, , 13:06 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту осквернения места захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны. В соцсетях появилось видео, на котором молодой человек зажигательно пляшет лезгинку, не задумываясь, что происходит всё это на территории мемориала «Вечный огонь».

Инцидент произошел 16 января 2021 года в селе Донском Труновского района. Видео вызвало возмущение у пользователей соцсетей. Правоохранители организовали проверку и установили нарушителя.

В своем видеоролике, появившемся позже в соцсетях, подросток извинился на камеру, заявив, что «взрослые объяснили, что так нельзя делать». Однако отвечать за преступление, квалифицируемое по статье УК РФ «Осквернение мест захоронения», ему всё-таки придется.