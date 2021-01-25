Чебоксары, , 13:02 — REGNUM В Чувашии суточное число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией почти сравнялось с количество выздоровевших от COVID-19, составив соответственно 102 и 104. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 25 января, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 18 914 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 102.

Вылечились 17 012 человек, доля выздоровевших составила 89,94%. Из них за сутки победили болезнь 104 пациента. В настоящее время в республике насчитывается 1095 активно больных COVID-19.

За последние сутки в Чувашии умерли 13 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 807 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 22 января госпитализация в ковидный стационар Канашской центральной районной больницы, по мере выписки пациентов будет освобождено 120 коек. Учреждение вернётся к плановому оказанию медицинской помощи. Ранее в Чувашии было освобождено 90 ковидных коек.