Париж, 25 января 2021, 13:02 — REGNUM Власти французской столицы завершили расселение мигрантов, захвативших накануне пустовавший детский сад в Париже, сообщает со ссылкой на источники Le Figaro.
По информации парижской мэрии, расселение мигрантов проходило в ночь с 24 на 25 января. Из приблизительного 200 нелегальных беженцев, «захвативших» накануне здание пустовавшего детского сада, 101 человек, в том числе 33 женщины и 25 детей были отправлены автобусами в спортзал в 5-м округе столицы, еще 80 мужчин были направлены в спортзал в 16-м округе.
В ассоциации Utopia56, которая занимается оказанием помощи мигрантам, подчеркнули, что продолжат уделять внимание ситуации с этими мигрантами, чтобы это решение не оказалось временным и приезжие вновь не оказались на улице.