Москва, , 13:00 — REGNUM Переболевшие COVID-19 должны вакцинироваться от этой болезни не ранее чем через полгода после её окончания. Об этом журналистам заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

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«Мы уже сейчас знаем, консенсус достигнут, сейчас говорят, что сразу после заболевания вакцинировать не надо, через 6−9 месяцев», — сказал Малышев.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала переболевших COVID-19 не спешить с вакцинацией.