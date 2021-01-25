Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM Службы благоустройства Екатеринбурга вывезли более 14 тыс. тонн снега за минувшие сутки, согласно информации на 25 января 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Днём 24 января коммунальные рабочие вывезли почти четыре тысячи тонн, а в ночь на 25 января — 10 тыс. 409 тонн. Накануне в городе прошёл снегопад.

В ночь на 25 января городские службы привлекли 332 единицы спецтехники для расчистки территории. На настоящий момент задействованы 369 рабочих и 154 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 января в городе произошла коммунальная авария, которая оставила без трамвайного движения микрорайон ЖБИ.

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