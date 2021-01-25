Бамако, , 13:01 — REGNUM В Мали планируют закупить более 8,4 миллионов доз вакцины от COVID-19 и начать кампанию вакцинации в апреле. Об этом сообщает BBC Africa.

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В западноафриканской стране, население которой составляет около 18,5 миллионов человек, к настоящему времени зарегистрировано 7 911 случаев заражения коронавирусом, включая 320 случаев с летальным исходом.

Ожидается, что вакцины в стране будут стоить более 58 миллионов долларов США. Их стоимость будет покрыта за счет финансовой помощи Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирного банка.