Москва, , 12:58 — REGNUM Правительство России планирует рассмотреть обновлённый вариант Стратегии развития лесного комплекса на период до 2030 года. Об этом 25 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Заслушав доклад вице-премьера Виктории Абрамченко, глава правительства предложил оперативно доработать документ, чтобы заслушать его на ближайшем заседании правительства 28 января.

Мишустин напомнил, что работа над стратегией ведётся по поручению президента РФ.

Совещание с вице-премьерами прошло в режиме видеоконференции.