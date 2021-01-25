Алма-Ата, Казахстан, , 12:56 — REGNUM Телевидение Алма-Аты перейдет на цифровое эфирное телевидение с 1 февраля 2021 года, сообщили 25 января в пресс-службе акимата (администрации) города.

Отмечается, что для внедрения цифрового эфирного телевидения в Алма-Ате и Алма-Атинской области запущено 90 цифровых радиотелевизионных станций. Принятые меры позволили охватить цифровым телевидением 736 населенных пунктов.

Кроме того, с 1 февраля на цифровое вещание планируется перевести и телевидение Северо-Казахстанской области. Проект по внедрению цифрового телевидения по всей территории Казахстана планируется завершить в 2022 году.