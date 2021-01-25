Кызыл, , 12:56 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Тувы о возвращении морозов после относительного потепления в последнюю неделю. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в течение суток 26 января местами местами по региону температура воздуха ночью опустится до 42 градусов мороза.

«Местами порывы северо-западного ветра до 15−17 м/с, на дорогах сохранится гололедица, ночью и утром местами туман», — отметили в управлении.

В некоторых районах также возможны снегопады.