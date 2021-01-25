Белгород, , 13:23 — REGNUM Идею создания специализированной стоянки для хранения арестованного имущества поддержал 25 января врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Эта мера поможет воздействовать на должников по алиментам — они не смогут скрыть материальные ценности, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам главного судебного пристава Белгородской области Дениса Казанова, жители региона задолжали по алиментам свыше 1,5 млрд рублей, больше всего долгов у лиц, которые не трудоустроены и не имеют постоянного дохода. Как правило, такие граждане не желают расставаться со своим имуществом и скрывают его, в том числе на стадии оценки. Для исправления ситуации в региональном УФССП предлагают создать в каждом муниципальном образовании специализированную стоянку для хранения арестованного имущества. Врио главы региона поддержал предложение, добавив, что необходимо наладить и более тесное взаимодействие судебных приставов с правительством и Советом безопасности области.

«Нужно в разрезе муниципальных образований выверять списки, обработать их, сформировать предложения. Понимаю, что каждого человека мы трудоустроить не сможем. Но каждый трудоустроенный человек — это спасенный от голода ребёнок», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

В 2020 году судебные приставы составили 868 протоколов на должников по алиментам, 757 человек привлечены к обязательным работам.