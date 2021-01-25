Владимир, 25 января 2021, 12:55 — REGNUM Во Владимирской области 25 января подтверждено 152 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 22 тыс. 593 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 19 тыс. 837 пациентов, в том числе 111 человек — за последние сутки.
За весь период скончался 641 человек.
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