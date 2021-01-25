Ижевск, , 12:54 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 25 января провели 807 024 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

За минувшие сутки лаборатории республики провели 3521 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 2726 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января выявили 182 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 184 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 24 763 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3522 человека.

Читайте также: В Удмуртии выявили 182 новых случая заражения коронавирусом