Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Сборник комиксов по игре Dota 2 впервые выпустят в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января сообщают в пресс-службе издательства Hobby World.

Dota 2: The Comic Collection Hobby World

Издательство Hobby World обещает выпустить сборник под названием Dota 2: The Comic Collection в апреле 2021 года. Предварительный заказ можно оформить на сайте сервиса CrowdRepublic.

Сообщается, что в сборник войдут восемь историй о наиболее популярных героях Dota 2. События каждого комикса будут разворачиваться до начала сюжетной линии игры.

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