Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Петербургский аэропорт «Пулково» зафиксировал снижение числа таможенных деклараций в 2020 году и значительное сокращение пассажиропотока, но количество нарушений на таможне при этом упало не так радикально. Об этом 25 января сообщил начальник Пулковской таможни, генерал-майор таможенной службы Андрей Ровчак, передает корреспондент ИА REGNUM.

Багаж в аэропорту Дарья Драй © ИА REGNUM

Ровчак указал, что в целом пандемия оказала большое влияние на работу аэропорта и таможни, пассажиропоток с 19 млн человек в год снизился в пять раз, количество принятых воздушных судов упало с 52 тыс. до 13 тыс. — то есть более чем в 4 раза. Втрое меньше товаров пришлось оформлять пулковским таможенникам.

При этом динамика по числу нарушений в этой сфере непропорциональна: за 2020 год число административных правонарушений сократилось всего на четверть по сравнению с 2019 годом и достигло 1845.

«То есть в пять раз снижение пассажиропотока, а количество дел снизилось не так значительно. Примерно половина приходится на физические лица, половина — на юридические. Ранее, когда пассажиропоток был больше, понятно, что преобладали дела в отношении физлиц», — сказал Ровчак.

Чаще всего граждане и компании незаконно не декларируют товары или валюту. Среди наиболее «популярных» предметов среди нарушителей — холодное оружие (ножи и кастеты), электрошокеры, культурные ценности, ордена, медали, сильнодействующие таблетки, контрафактные медикаменты, одежда, обувь.

За год в «Пулково» возбудили 43 уголовных дела, и больше половины из них — 25 — касались контрабанды наркотических, сильнодействующих веществ и товаров военного назначения. Например, за год в аэропорту Петербурга изъяли 440 грамм синтетических наркотиков.

Еще 10 уголовных дел касались контрабанды денежных средств, валюты, которую пассажиры перемещали через границу без необходимого оформления. За год в «Пулково» таким образом изъяли валютных средств, эквивалентных порядка 39 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Северо-Западная таможня изъяла более 110 кг наркотиков