Грозный, , 12:47 — REGNUM Боевики из банды Аслана Бютукаева готовились к нападению на здание управления ФСБ в Грозном. Об этом свидетельствуют записи в тетрадях, которые были обнаружены на месте проведения спецоперации по ликвидации банды, сообщил командир полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев.

По его словам, в блокнотах, находившихся в рюкзаке главаря банды Бютукаева, были координаты здания и точки сбора участников нападения.

Логово бандитов, как рассказал Чалаев, удалось обнаружить в результате спланированных мероприятий. Были расставлены фотоловушки, и после того как удалось засечь место, куда проник боевик и в течение длительного времени не выходил оттуда, стало ясно, что на местности оборудован блиндаж под землей, где и скрываются бандиты.

Территория была оцеплена, и по команде главы Чечни Рамзана Кадырова была начата спецоперация.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в Чечне была проведена успешная спецоперация по ликвидации остатков банды главаря бандподполья Аслана Бютукаева. Силовики ликвидировали шестерых боевиков, которые причастны к совершению множества терактов на территории разных городов РФ, в том числе к теракту в Домодедово.

Читайте также: Уничтоженный в Чечне амир Хамзат руководил батальоном смертников