Москва, , 12:45 — REGNUM Переболевшие коронавирусом граждане должны вакцинироваться не ранее чем через полугода после болезни. Об этом 25 января заявил инфекционист Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».

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«Учитывая статистику, что в течение ближайших пяти месяцев после болезни возможны, к сожалению, отсроченные осложнения на эту болезнь, то я бы до полугода рекомендовал перестраховаться и не делать прививку людям, перенёсшим болезнь», — заявил Тимаков.

«А вот далее уже, после полугода, в зависимости от того, остались ли антитела или не остались, можно задумываться о вакцинации. Лично для себя решил, что буду вакцинироваться не раньше чем через год после перенесённой инфекции», — указал он.