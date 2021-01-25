Оренбург, , 12:45 — REGNUM Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов сделал прививку от коронавируса, чтобы личным примером показать, что это безопасно и эффективно. Информация об этом опубликована на странице минобра в Instagram.

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«Я очень долго ждал этого события, которое важно не только для системы образования, но и для тех, кто ходит в школы и детские сады», — отметил глава ведомства.

По словам Пахомова, в образовательных учреждениях соблюдаются необходимые меры, чтобы обезопасить педагогов — масочной и кабинетный режим. Но у преподавателей есть дети, внуки, которые могут принести вирус домой. Поэтому вакцинация важна.

«Прививаться обязательно надо, но при этом слушать врачей, обращать внимание на противопоказания», — сказал оренбургский министр.

Напомним, с 18 января в регионе стартовала массовая вакцинация населения.

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