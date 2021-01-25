Токио, , 12:45 — REGNUM Разработка ремейка игры Resident Evil 4 была частично перезапущена. Об этом 24 января сообщил «Мир Фантастики», ссылаясь на информацию портала Video Games Chronicle.

Resident Evil 4

Изначально созданием ремейка занималась студия M-Two, однако сейчас производство возглавила команда Capcom’s Division 1, ответственная за серии Devil May Cry и Resident Evil. Сообщается, что смена разработчиков произошла из-за разногласий между компаниями.

Из-за «перезапуска» разработки релиз Resident Evil 4 Remake перенесли на 2023 год. Точная дата пока не сообщается.

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