Чита, , 12:45 — REGNUM В Забайкалье поступило почти 23 тысячи доз вакцины от COVID-19, а большую часть от числа привитых составляют медицинские работники. Об этом сообщает заместитель председателя правительства региона Инна Щеглова. Её слова цитирует сегодня, 25 января, пресс-служба краевого правительства.

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Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер призвал забайкальцев соблюдать все меры предосторожности при вакцинации от коронавирусной инфекции. Кроме того он поручил Инне Щегловой, курирующей отрасль здравоохранения, проконтролировать обеспеченность забайкальцев вакциной.

«В Забайкалье с 18 января идёт вакинация населения от коронавируса. Записаться на прививку можно по телефону, лично или через портал Госуслуг. Прошу проконтролировать обеспеченность вакциной, обеспечить соблюдение мер предосторожности забайкальцев при вакцинации и неукоснительно исполнять рекомендации Роспотребнадзора», — призвал чиновник.

Также известно, что в ближайшее время дополнительные пункты вакцинации населения появятся не только на территории Читы, но и в районах Забайкалья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: 25 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 33 172 человека, причём 653 из них обнаружили за прошедшие выходные дни (23−24 января 2021 года).

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Ранее отмечалось, что в регионе наметилась тенденция снижения заболеваемости, но изменения в показателях пока незначительные.

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