Москва, , 12:45 — REGNUM Утверждён план мероприятий Десятилетия детства на ближайшие семь лет. Об этом 25 января сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

«Начался четвёртый год десятилетия детства, который проводится по инициативе президента», — сказал он.

По словам премьер-министра, в плане содержится порядка 130 мероприятий, связанных с поддержкой юных граждан России.

«Продолжим поддерживать родителей и опекунов, расширять существующие меры, чтобы больше семей могли улучшить своё материальное положение и жилищные условия», — рассказал Мишустин.

Он отметил, что во всех регионах нужны комфортные школы и детские сады, возможности для занятия творчеством и спортом, посещение секций, кружков. Особое внимание в программе уделено поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, а также тех, кто имеет ограничения по здоровью.