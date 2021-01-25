Тбилиси, , 12:45 — REGNUM 59% процентов жителей Грузии, опрошенные сотрудниками зарегистрированной в США некоммерческой организации «Национальный демократический институт по международным вопросам» (NDI), назвали безработицу одной из наиболее серьёзных проблем в стране. Результаты исследования 25 января были опубликованы грузинским филиалом NDI.

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Согласно опубликованным данным, 45% респондентов в числе наиболее острых проблем также назвали рост цен, 28% — бедность, а 27% — падение курса национальной валюты. Также участники опроса говорили о проблемах, связанных с карантинными ограничениями (14%), низкой зарплатой (11%) и закрытием границы (6%).

Сообщается, что 32% опрошенных заявили об ухудшении их материального положения по сравнению с 2016 годом, 45% сказали, что оно не изменилось. Об улучшении своего положения заявили 23% респондентов.

Опрос проводился с 17 по 24 декабря 2020 года. В ходе исследования были опрошены 2053 человека. Опрашивали респондентов с помощью телефонных звонков на случайно выбранные номера. Погрешность опроса оценена в размере 1,1%.

Отметим, что пандемия стала причиной экономического кризиса в Грузии, так как экономика страны в значительной мере опиралась на туристический сектор.