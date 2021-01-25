Чебоксары, 25 января 2021, 12:41 — REGNUM В Чувашии последние три года снижается объём освоения средств при отлове бездомных животных, в прошлом году было освоено 27,4% средств. В муниципалитетах ссылаются на «дешёвые расценки» и отмечают сложность оказания услуги. Первый вице-премьер Чувашии Михаил Ноздряков высказал мнение, что здесь есть «нормативные затыки». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён сегодня, 25 января, на планёрке в правительстве.
Исполняющий обязанности руководителя государственной ветеринарной службы Николай Харитонов, говоря об отлове животных без владельцев, сообщил со ссылкой на данные муниципалитетов, что в 2020 году отловлены 573 животных, в то время как в 2018 — 2019 годы специализированными организациями ежегодно отлавливалось от 3 тыс. до 3,5 тыс. бездомных животных. Также снижается освоение средств на эти цели: если в 2018 году освоено 87,7% выделенных средств, то 2019 году — 77,4%, в 2020 году — 27,4%.
В муниципальных образованиях, в свою очередь, ссылаются на установленную низкую стоимость услуг и «непростой процесс доставки» животных в приют. В госслужбе на это заметили, что нормативы повышены с января 2021 года.
Первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков отметил, что в этом году на отлов бездомных животных выделено более 6,2 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют построить четыре межтерриториальных приюта для бездомных животных общей вместимостью до 750 голов: в городе Новочебоксарске, в Канашском, Шумерлинском и Алатырском районах.
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