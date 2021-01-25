Чебоксары, , 12:41 — REGNUM В Чувашии последние три года снижается объём освоения средств при отлове бездомных животных, в прошлом году было освоено 27,4% средств. В муниципалитетах ссылаются на «дешёвые расценки» и отмечают сложность оказания услуги. Первый вице-премьер Чувашии Михаил Ноздряков высказал мнение, что здесь есть «нормативные затыки». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён сегодня, 25 января, на планёрке в правительстве.

Исполняющий обязанности руководителя государственной ветеринарной службы Николай Харитонов, говоря об отлове животных без владельцев, сообщил со ссылкой на данные муниципалитетов, что в 2020 году отловлены 573 животных, в то время как в 2018 — 2019 годы специализированными организациями ежегодно отлавливалось от 3 тыс. до 3,5 тыс. бездомных животных. Также снижается освоение средств на эти цели: если в 2018 году освоено 87,7% выделенных средств, то 2019 году — 77,4%, в 2020 году — 27,4%.

В муниципальных образованиях, в свою очередь, ссылаются на установленную низкую стоимость услуг и «непростой процесс доставки» животных в приют. В госслужбе на это заметили, что нормативы повышены с января 2021 года.

«Была дешёвая расценка, сейчас она поднимается, за что большое спасибо. Но тем не менее, даже этих средств не хватает. И для того, чтобы доказать доставку собаки и получить средства, нужно снимать её на видео. То есть из духовой трубки сегодня гуманным способом производится выстрел, чтобы собаку усыпать, доставить в пункт содержания, где будет карантин, вакцинация, стерилизация — эти требования не всегда возможно предпринимателю осуществить, надо на эти моменты посмотреть. Мы в прошлом году из-за этого не освоили 900 тыс. рублей. То есть он по собаке стреляет, надо же представить, как он бегает, двигается, и всё это на видео заснять непросто», — пожаловался глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков отметил, что в этом году на отлов бездомных животных выделено более 6,2 млн рублей.

«Я обратил внимание на то, что средства не освоены, не для того, чтобы отобрать. Если не осваиваются, значит, есть нормативные затыки. Давайте смотреть», — предложил глава минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют построить четыре межтерриториальных приюта для бездомных животных общей вместимостью до 750 голов: в городе Новочебоксарске, в Канашском, Шумерлинском и Алатырском районах.

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