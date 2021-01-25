Салехард, , 12:40 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 января сообщает региональный оперативный штаб.

Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 89 случаев.

Основные очаги заражения на 25 января в ЯНАО: Надымский район — 16; Новый Уренгой — 12; Пуровский район — 11; Ноябрьск — 12; Муравленко и Новый Уренгой — по 9.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 25 января 35 207 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 30 467 человек, 371 пациент с COVID-19 скончался (на одного человека более, чем днём ранее).