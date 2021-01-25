Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM Северо-Западная таможня изъяла более 110 кг наркотических и психотропных средств за 2020 год. Об этом сообщил первый заместитель начальника СЗТУ, генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Березин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Березина, всего за год было возбуждено более 19 тыс. административных и 433 уголовных дела.

Чаще всего речь шла о незаконном перемещении наркотических средств, табачной, алкогольной продукции, лесотоваров и прочего контрафакта.

Так, за год было изъято 100 кг наркотических и психотропных средств, в связи с чем было возбуждено 75 уголовных дел.

Кроме того, таможенники изъяли из незаконного оборота 3 млн 244 пачки сигарет, 1 млн 756 тыс. единиц контрафактной продукции, например, парфюмерии. Изымали товары не только на ввозе в Россию, но и после — уже на внутреннем рынке, уточнил Березин.

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