Липецк, 25 января 2021, 12:38 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 25 января.
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Всего в регионе было зарегистрировано 354 летальных случая.
Выписаны после выздоровления были 16 тыс. 60 человек.
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