Липецк, , 12:38 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 25 января.

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Всего в регионе было зарегистрировано 354 летальных случая.

Выписаны после выздоровления были 16 тыс. 60 человек.

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