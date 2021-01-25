Найроби, , 12:41 — REGNUM В Кенийском Институте медицинских исследований прогнозируют, что уровень заболеваемости COVID-19 достигнет своего пика в середине марта 2021 года. Об этом сообщает местная газета The Standard.

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Предполагаемый рост числа случаев заболевания COVID-19 связали с возобновлением работы школ, что было расценено как причина повышения коэффициента распространения коронавируса в Кении.

«В соответствии с наиболее вероятным сценарием, мы прогнозируем, что уровень заболеваемости COVID-19 и смертности достигнет пика в середине марта 2021 года»,-сообщили исследователи института.

Кроме того, исследователи прогнозируют примерно 13,7 тысяч (от 10,6 до 16,8 тысяч) новых выявленных случаев заражения вирусом и 116 (от 58 до 289) новых случаев смерти от COVID-19 к 1 июня 2021 года.

В то же время воздействие других событий, таких как новые штаммы вируса, может увеличить число случаев передачи коронавируса более чем на 25%, и тогда число случаев заражения и смертей превысит прогнозы, отметили эксперты.

Напомним, в Кении с начала пандемии выявили 99,9 тысяч случаев заражения коронавирусом.