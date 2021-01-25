Элиста, , 12:37 — REGNUM 93 человека из числа медицинских работников Республиканской больницы имени Жемчуева в Республике Калмыкия прошли полную вакцинацию от COVID-19, получив две дозы препарата. Данные, актуальные на 22 января, ИА REGNUM привели в пресс-службе лечебного учреждения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

«Я получил первую и вторую прививки. <…> В состоянии своего здоровья каких-либо изменений после вакцинации не отмечал. Через месяц после прививки сдал анализ крови на наличие антител к коронавирусу, который показал хороший результат», — отметил заместитель главного врача медучреждения Виктор Оргаев.

По словам главного врача больницы Очира Бадма-Горяева, в феврале планируется привить ещё 40 медиков. Вакцинация охватывает, в первую очередь, сотрудников инфекционного госпиталя.

ИА REGNUM напоминает, что сотни жителей Республики Калмыкия записались на вакцинацию от COVID-19. Прививку получили более 600 жителей Калмыкии — медики, работники образовательной и социальной сфер, люди с хроническими заболеваниями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии ежедневно получают сотни заявок на вакцинацию