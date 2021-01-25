Москва, , 12:37 — REGNUM Вакцинация переболевших коронавирусом может вызвать нежелательные эффекты для здоровья. Об этом 25 января заявил инфекционист Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».

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"Если человек сделает прививку, который переболел более года назад, то ничего не случится. Вакцина вызовет либо бустер-эффект, то есть усиление иммунного эффекта, или эта просто-напросто вакцина будет инактивирована его собственным иммунитетом», — заявил Тимаков.

«Это так по практике с другими прививками», — подчеркнул он.

Если человек сделает прививку после болезни в течение нескольких месяцев, то, к сожалению, это действительно может быть гипериммунный ответ, последствия которого пока определить трудно.

«У такого человека ещё в данный момент активны антитела, активны различные беловые компоненты, которые могут создать аутоиммунный комплекс в совокупности с гипериммунным ответом. Поэтому вакцинироваться людям, которые переболели ближайшие несколько месяцев назад, я бы не стал», — указал инфекционист.