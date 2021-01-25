Чита, , 12:37 — REGNUM Власти Забайкалья обнародовали итоги опроса относительно качества питания в школах региона. Как пояснила заместитель председателя правительства Татьяна Цымпилова, из 3 141 участника исследования на отлично и хорошо школьную еду оценили 1933 человека, это 62%, удовлетворительную оценку дали 890 человек (28%), неудовлетворительную — 318 участников опроса (10%). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Часто недовольства связаны с вкусовыми предпочтениями детей и с возвратной путаницей у родителей», — пояснила Татьяна Цымпилова.

Она также призвала родителей активнее участвовать в опросе для выявления качества организации питания в школах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, идея обеспечить всех школьников младших классов горячим питанием принадлежит президенту России Владимиру Путину. Забайкалье вошло в число регионов РФ c высокими результатами по организации горячего питания школьников. В 2020 году более 63 тысяч детей младшего школьного возраста были обеспечены бесплатным горячим питанием.

По рейтингу удовлетворенности населения организацией здорового питания Забайкальский край вошел в число регионов с высокими результатами — четыре балла по пятибалльной шкале.