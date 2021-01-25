Липецк, , 12:36 — REGNUM В Липецкой области 25 января подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 20 тыс. 32 положительных теста.

За весь период наблюдения 16 тыс. 60 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 124 — за последние сутки. 354 человека скончались.