Москва, , 12:36 — REGNUM Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить исполнение законодательства при организации питания детей в детских садах и школах, сообщается 25 января на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что это связано с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания.

Сотрудники прокуратуры проверят в том числе исполнение законодательства о контрактной системе при организации питания детей, качества оказываемых услуг сторонними организациями и обеспечение условий транспортировки и хранения продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, пищевые отравления произошли 19 и 20 января сразу в двух школах подмосковного Красноармейска. С жалобами на плохое самочувствие в местные больницы обратились 91 ребёнок и двое взрослых.

Также сообщалось, что в Тольятти с 11 января по 13 января 2021 года 24 ученика и восемь сотрудников пищеблока школы № 75 (корпус № 1) отравились в столовой. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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