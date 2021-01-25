Ташкент, , 12:35 — REGNUM Более 28 тыс. водителей в Узбекистане оштрафованы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

В 2020 году административные суды рассмотрели 28 868 дел по факту управления автомобилей пьяными водителями, а также 21 395 дел по факту причинения легкого вреда здоровью и материального ущерба водителями, нарушившими правила дорожного движения.

Всего в 2020 году суды рассмотрели более 340 тыс. дел о правонарушениях, предусмотренных Кодексом об административной ответственности. Различные наказания применены в отношении 269 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году суды по гражданским делам в Узбекистане рассмотрели 291 тыс. дел. Вынесено 96,5 тыс. судебных приказов о взыскании платежей на сумму 195 млрд сумов ($18,6 млн).

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