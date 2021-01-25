Москва, , 12:34 — REGNUM Исследований о реакции переболевших коронавирусом на вакцину от коронавируса пока нет. Об этом 25 января заявил инфекционист Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».

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"Во-первых, ещё нет исследований и испытаний вакцины в отношении того, как воздействует на людей, которые переболели. Этого нет», — заявил Тимаков.

«Но сама по себе задача вакцинации — сформировать иммунитет человека на вирусную инфекцию, те самые антитела и так далее и так далее. Поэтому прививка для человека, который уже переболел и имеет этот иммунитет, просто-напросто теряет смысл априори. Ближайший год точно пока иммунитет будет сохраняться», — указал он.